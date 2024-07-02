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Общество

Первые студенты-медики получили дипломы ПсковГУ

Первые выпускники специальности «лечебное дело» в ПсковГУ получили дипломы. Торжественная церемония вручения проходит в главном корпусе вуза во вторник, 2 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Вера Емельянова и обладатели красных дипломов. Фото: ПАИ

Всего сегодня из вуза выпускается 70 специалистов-медиков, в том числе 34 иностранца из Индии, Египта, Туниса и других стран.

Присутствующих поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Мы так долго ждали этого дня. Просто прослезиться хочется, так как мне посчастливилось увидеть, как рождалось медицинское образование на Псковской земле. Многое было сделано шагов на пути создания такого великого дела. Сегодня мы счастливы видеть первых выпускников-медиков. Для нас это историческое событие», – сказала она.

  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение первых дипломов студентам-медикам
    Фото: ПАИ

Кроме того, Вера Емельянова зачитала приветственное слово от главы региона Михаила Ведерникова.

«На вас молодых, энергичных, мы возлагаем большие надежды. Оставайтесь достойными людьми. Мы верим, что вы справитесь со всеми трудностями. Некоторые из наших иностранных студентов вернутся к себе на Родину, кто-то поедет в другие города, но помните, в Пскове у вас есть единомышленники и те, кто вас поддержит. Надеюсь, что ваша трудовая деятельность будет проходить в тех медицинских учреждениях, где будет очень интересно. В Псковской области для этого создаются все условия», – говорится в обращении губернатора.

Затем Вера Емельянова вручила дипломы с отличием семи выпускникам-медикам.

Марина Гаращенко. Фото: ПАИ

Кроме того, к выпускникам обратилась председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. «Знайте, что у вас лучшая из лучших профессий. Врач – это великое слово. Мы с вами не прощаемся, мы очень ждём вас в наших учреждениях здравоохранения. Поздравлю вас с этим днём!» – обратилась она к новым коллегам.

Наталья Ильина. Фото: ПАИ

«Благодаря вашему направлению мы можем с гордостью называть себя университетом, – подчеркнула ректор вуза Наталья Ильина. – Для этого выпуска был пройден большой путь. У вас всё только начинается! Вы будете работать, учиться, будете становиться профессионалами. Знайте, что ПсковГУ как альма-матер ждёт вас. Мы хотим вами гордиться, хотим, чтобы главные врачи поликлиник в России и за рубежом говорили, что надо получать медицинское образование в Псковском государственном университете».

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