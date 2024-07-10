АО «МАКС-М» рассказывает о профилактике онкологических заболеваний

10:12, 10 июля 2024, ПАИ

Для того чтобы сберечь здоровье на долгие годы и узнать вкус лекарств только в крайнем случае, необходима грамотная профилактика заболеваний. Предупредить развитие различных болезней, в том числе злокачественных, помогают регулярные визиты к врачу, а также соблюдение нескольких простых правил.

1. Бросайте курить

Табак и табачный дым содержат более 3 800 химических веществ, многие из которых относятся к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ), нитросоединениям и ароматическим аминам, являющимся сильнейшими канцерогенами. При курении табака в организм попадает огромное количество продуктов сгорания и смолы, которые стимулируют опухолевый процесс. Велика роль курения в возникновении рака пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря.

Сигареты без табака и никотина тоже дают канцерогенный эффект. Воздействие их дыма приводит к двойным разрывам цепочки ДНК – как при курении табака.

2. Откажитесь от алкоголя

Отказ от употребления алкоголя (ограничение количества) необходим в связи с тем, что этиловый спирт оказывает прямое повреждающее воздействие на клетки человеческого организма. Кроме того, в алкогольной продукции содержится масса токсических веществ, образующихся в процессе изготовления напитков. По своей способности вызывать опухолевый процесс алкоголь равен табачному дыму. Если человек, злоупотребляющий алкоголем, курит – канцерогенное влияние на организм удваивается. Отказ от употребления алкоголя снижает риск развития опухолей пищевода, желудка, печени. Даже снижение крепости потребляемого алкоголя уменьшит риск заболевания раком печени, пищевода, полости рта, горла и других отделов пищеварительного тракта как минимум наполовину.

Если не пить спиртное в подростковом возрасте, риск возникновения новообразований в груди у женщин, которые могут переродиться и в раковые опухоли, снижается в 3–5,5 раза. Отказ от алкоголя в более зрелом возрасте уменьшает риск рака молочной железы на 25 %. Отказавшиеся от алкоголя мужчины страдают раком простаты на 60 и более процентов реже.

3. Следите за питанием

Весьма важное значение в возникновении опухолевых заболеваний имеет характер питания (диеты) человека. Рекомендуемая сбалансированная диета должна содержать жиров, особенно насыщенных, не более 75 граммов в день для мужчин и 50 граммов – для женщин. Она должна быть богата продуктами растительного происхождения и витаминами, особенно А, В, С, Е, которые оказывают на канцерогенез ингибирующее воздействие.

Откажитесь от сладкого и копченого. Замена колбасы, сосисок, бекона и других мясопродуктов в рационе на обычное нежирное мясо сокращает риск рака кишечника на 20 %. Снижение потребления переработанного мяса до 70 граммов в неделю уже позволяет уменьшить риск возникновения рака на 10 %. Отказ от сладкой газировки и продуктов, в которых содержится рафинированный сахар, снижает риск появления рака поджелудочной железы на 87 %. Ешьте овощи и фрукты, в них содержится натуральная защита от рака – биофлавоноиды. К тому же любители овощей и фруктов едят гораздо меньше жиров и, как правило, сохраняют нормальный вес, что ещё больше снижает риск развития опухолей.

Понятие рационального питания предусматривает:

употребление пищи оптимальной температуры, не раздражающей и не вызывающей ожоги слизистой оболочки рта, глотки и пищевода;

регулярное трёх- четырёхразовое питание;

правильное соотношение в рационе белков, жиров, углеводов, достаточная витаминизация пищи, достаточная, но не чрезмерная калорийность рациона;

исключения из рациона продуктов, содержащих применяемые в животноводстве гормоны, ускорители роста, антибиотики, а также консерванты, красители и другие потенциально канцерогенные вещества;

ограниченное потребление жареной и копченой пищи, поскольку при жарке и копчении в продуктах образуются вещества с канцерогенными эффектами;

употребление в пищу только свежей продукции, без признаков бактериального или грибкового поражения;

обязательное включение в рацион овощей и фруктов – до пяти наименований ежедневно; следует отдавать предпочтение цитрусовым, ягодам, зелёным листовым овощам, луку, чесноку, бобовым. Также полезен зелёный чай – благодаря своему составу эти продукты не только стабилизируют работу системы пищеварения, но и обеспечивают антиоксидантную защиту, необходимую для профилактики опухолевых заболеваний.

Рациональное питание способствует снижению риска развития всех онкологических заболеваний, но самый благоприятный эффект оказывает на риск опухолевого поражения органов пищеварения.

4. Поддерживайте нормальную массу тела

Наличие избыточной массы тела или ожирения чаще всего указывает на то, что человек неправильно питается и ведёт малоподвижный образ жизни. Жировая ткань активно участвует в обмене гормонов, и потому её избыток приводит к изменению гормонального фона и, как следствие, повышению риска гормонозависимых опухолей. Нормализация массы тела и её удержание на нормальном уровне помогают предотвратить развитие рака матки, молочных желез, яичников, почек, пищевода, поджелудочной железы, желчного пузыря (у женщин), рака толстого кишечника (у мужчин).

Лишние килограммы в 15–20 % случаев приводят к развитию раковых опухолей. Если индекс массы тела не поднимается выше 25 единиц ИМТ, риск развития рака груди у женщин снижается в два раза. Среди мужчин, которые следят за своим весом, в шесть раз реже встречается рак печени, на 75 % реже – рак желудка и прямой кишки и в два раза – рак поджелудочной железы.

5. Выполняйте регулярные физические нагрузки

Активная физическая нагрузка (быстрая ходьба, бег, плавание, подвижные игры, езда на велосипеде, катание на коньках, лыжах) в течение не менее 30 минут в день нормализует обмен веществ, массу тела, улучшает настроение, борется со стрессом, депрессией, улучшает кровообращение и нормализует активность иммунитета. Адекватные физические нагрузки позволяют снизить риск развития рака толстой кишки, рака матки и молочных желез.

6. Боритесь со стрессами и депрессией

Отчётливо прослеживается взаимосвязь между тяжёлыми стрессовыми ситуациями, депрессией и возникновением опухолевых заболеваний. Риск возникновения этих заболеваний резко возрастает при эмоциональной подавленности невротического характера вследствие нервно-психической травмы, отмечается также высокая корреляция между депрессией (за исключением психических больных) и опухолевым процессом.

Важную роль в профилактике опухолей играет оптимизм, умение справляться с негативно окрашенными эмоциональными состояниями. Некоторым людям в этом вопросе требуется профессиональная помощь в виде консультации психотерапевта или психолога.

7. Правильно загорайте

Солнечные лучи нередко становятся фактором, запускающим развитие опухолевых заболеваний. Злоупотребление загаром как на пляже, так и в солярии, приём солнечных ванн топлес может стать причиной развития меланомы, рака кожи, молочных и щитовидной желез.

Не выходите на пляж после 11:00 и до 16:00. Обязательно защищайте кожу специальными солнцезащитными средствами. Ведь риск развития самого распространенного рака кожи – меланомы – у светлокожих людей в 20 раз выше, чем тех, кого защищает тёмный пигмент.

Избегайте загара в солярии. Всемирная организация здравоохранения считает искусственный загар серьёзным фактором риска развития рака кожи. У тех, кто начинает посещать солярий до 30 лет, онкологические заболевания кожи развиваются на 75 % чаще.

Огромное значение в предупреждении развития опухолевых заболеваний имеет регулярная диспансеризация, особенно показанная людям в возрасте старше 40 лет:

ежегодные флюорографические исследования;

осмотры специалистами;

анализы крови и мочи позволяют выявить предопухолевые состояния и ранние стадии онкозаболеваний, тем самым предупреждая развитие опухолевой патологии или повышая шансы на полное излечение.

Регулярно посещайте врача, особенно если в семье уже были случаи онкологических заболеваний. Например, если среди родственников по материнской линии были случаи рака груди, вероятность развития рака у женщины возрастает до 50 %.

Специалисты рекомендуют регулярно проходить так называемое скрининговое обследование – быструю и достаточно простую диагностику онкологических заболеваний. Например, маммографию (исследование молочной железы) надо делать начиная с 40 лет. А мужчинам с того же возраста следует регулярно проверять состояние предстательной железы, чтобы в случае возникновения вовремя диагностировать развитие опухоли – самого распространенного вида рака у мужчин.

Разработка программ ранней диагностики и скрининга является одним из приоритетных направлений развития онкологии и позволяет значительно улучшить результаты лечения. Специалисты считают, что полностью предотвратить риск появления онкологического заболевания невозможно, но можно максимально снизить. Откажитесь от вредных привычек, правильно питайтесь и отдыхайте, не забывайте о своевременных визитах к врачу – и у рака останется совсем мало шансов.

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