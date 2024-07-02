Порохович отправится за решётку за избиение знакомого со смертельным исходом

18:45, 02 июля 2024, ПАИ

Житель Порхов отправится в колонию строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 7 апреля прошлого года подсудимый, находясь в квартире в Порхове, совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения мужчина впал в агрессию и напал на жертву. Нанёс знакомому телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Потерпевший умер на месте преступления от травмы в виде ушиба с разрывом левой доли печени.

Порохович признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.