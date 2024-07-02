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Делегация из Усвят приняла участие в праздновании Дня рыбака в посёлке Езерище Республики Беларусь

Делегация работников МУК «Усвятский РЦК» приняла участие в праздновании Дня рыбака в посёлке Езерище Городокского района Республики Беларусь. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Делегация из Усвят приняла участие в праздновании Дня рыбака в посёлке Езерище Республики Беларусь. Фото: газета «Новая жизнь»

На берегу озера на праздник рыбака «Поймай удачу!», который проходит уже во второй раз, собрались участники из Усвят, Пустошки и Великих Лук Псковской области и других мест Российской Федерации и коллективы из Республики Беларусь.

Открывая праздник, властитель морей и океанов Нептун провёл обряд посвящения в рыбаки и дал старт конкурсу рыбной ловли «Рыбалка дело клёвое».

«Восемь участников в номинациях «Самый большой улов по весу рыбы», «Самый большой улов по количеству пойманной рыбы», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбка» и «Самая клёвая рыбачка» отправились ловить удачу за хвост. Азарт, дух соревнования, сноровка и удачливость усвятских рыбаков сделали своё дело – улов не заставил себя долго ждать! Сергей Кузник стал обладателем диплома за самый завидный улов», – пишет газета.

А затем каждая команда стала готовить традиционное блюдо всех рыбаков – уху. Команды «Усвятичи» Усвятского районного центра культуры, «Васильки» Езерищенской средней школы, «Клёвые» Максимовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, семейно-дружеская команда «Непоседы» из посёлка Езерище, команда «Клёв-ВО!» Веремеевского сельского дома культуры, «Улёт» Пустошкинского районного центра культуры готовили блюдо по своим особым рецептам.

Пока участники ловили рыбу, проходила развлекательная часть праздника, в которой наряду с другими представителями делегаций выступили юные усвятские таланты – Анастасия Шкультина и хореографический коллектив «Журавушка». Также были организованы тематические площадки и фотозоны, выставка-продажа сувенирной продукции, игры и конкурсы для детей, катание на лодках и купание в озере.

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