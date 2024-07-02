Делегация из Усвят приняла участие в праздновании Дня рыбака в посёлке Езерище Республики Беларусь

21:31, 02 июля 2024, ПАИ

Делегация работников МУК «Усвятский РЦК» приняла участие в праздновании Дня рыбака в посёлке Езерище Городокского района Республики Беларусь. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

На берегу озера на праздник рыбака «Поймай удачу!», который проходит уже во второй раз, собрались участники из Усвят, Пустошки и Великих Лук Псковской области и других мест Российской Федерации и коллективы из Республики Беларусь.

Открывая праздник, властитель морей и океанов Нептун провёл обряд посвящения в рыбаки и дал старт конкурсу рыбной ловли «Рыбалка дело клёвое».

«Восемь участников в номинациях «Самый большой улов по весу рыбы», «Самый большой улов по количеству пойманной рыбы», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыбка» и «Самая клёвая рыбачка» отправились ловить удачу за хвост. Азарт, дух соревнования, сноровка и удачливость усвятских рыбаков сделали своё дело – улов не заставил себя долго ждать! Сергей Кузник стал обладателем диплома за самый завидный улов», – пишет газета.

А затем каждая команда стала готовить традиционное блюдо всех рыбаков – уху. Команды «Усвятичи» Усвятского районного центра культуры, «Васильки» Езерищенской средней школы, «Клёвые» Максимовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, семейно-дружеская команда «Непоседы» из посёлка Езерище, команда «Клёв-ВО!» Веремеевского сельского дома культуры, «Улёт» Пустошкинского районного центра культуры готовили блюдо по своим особым рецептам.

Пока участники ловили рыбу, проходила развлекательная часть праздника, в которой наряду с другими представителями делегаций выступили юные усвятские таланты – Анастасия Шкультина и хореографический коллектив «Журавушка». Также были организованы тематические площадки и фотозоны, выставка-продажа сувенирной продукции, игры и конкурсы для детей, катание на лодках и купание в озере.