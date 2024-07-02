Михаил Ведерников согласовал ИПР Псковской области до 2030 года в Минэкономразвития

21:02, 02 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников успешно защитил новый этап индивидуальной программы развития Псковской области в ходе совещания под председательством министра экономического развития Максима Решетникова. Подробности глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«С федеральными коллегами проанализировали и согласовали предложения региона по основным направлениям работы в 2025–2030 годах. Следующий этап станет логичным продолжением уже реализованных мероприятий. Напомню, благодаря реализации ИПР в области в 2020–2023 годах создано более 800 рабочих мест, привлечено почти 30 млрд внебюджетных инвестиций. На каждый бюджетный рубль мы привлекли восемь внебюджетных», – отметил губернатор.

По его словам, в ближайшей перспективе планируется создание дополнительной инфраструктуры в ОЭЗ «Моглино», инвестиции в сельское хозяйство (в т. ч. поддержка строительства двух крупных ферм), а также дофинансирование областного фонда развития промышленности. Всего по программе будет предусмотрено 6 миллиардов рублей.

«Благодарю Максима Геннадьевича и всю команду Минэка за постоянную поддержку нашего региона и помощь в разработке и реализации программы», – сказал губернатор.