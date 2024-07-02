Продолжается ликвидация последствий непогоды на территории Псковского района

23:25, 02 июля 2024, ПАИ

Продолжается ликвидация последствий непогоды на территории Псковского района, вследствие которой населённые пункты в нескольких волостях остались без электроснабжения. По состоянию на 22:00 2 июля без света в Псковском районе остаётся 11 населённых пунктов, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии осуществляют 12 бригад в составе 59 человек и 12 единиц техники из РЭС-1. Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее в домах людей появился свет. Поставлена задача работать до полного восстановления электроснабжения в Псковском районе», – отметила Наталья Фёдорова.

По данным компании «Россети Северо-Запад», в Псковском и Новгородском филиалах действует особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. В смену работают 182 бригады, задействованы 184 единицы техники. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, сообщили специалисты.