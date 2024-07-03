Профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции празднуют 3 июля

07:10, 03 июля 2024, ПАИ

Профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции празднуют 3 июля в России, сообщает calend.ru.

Праздник был утвержден приказом министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.

Именно 3 июля в 1936 году была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР (ГАИ).