О погоде в европейской части России рассказали синоптики

08:00, 03 июля 2024, ПАИ

Какой будет погода в европейской части России, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Сегодня очаг высокого давления продолжит разгонять тучи над большинством регионов Европейской России. В такой ситуации относительно прохладно будет только на западе и северо-западе – здесь после полудня будет от +20 до +25 градусов. А вот на остальной территории жара станет набирать обороты», – отметили синоптики.

Днём в средней полосе будет от +30 до +35 градусов, а выше +30 градусов поднимутся столбики термометров даже на северо-востоке Русской равнины. В то же время на юге местами возможно +38 градусов, рассказали синоптики.

«Отметим, что старт июля оказался самым знойным по меньшей мере за всю эпоху глобального потепления – даже в огненном 2010 году первые дни месяца были заметно прохладнее. Сегодня в зоне экстремального перегрева окажутся 2/3 территории Европейской России», – подчеркнули в «Фобосе».