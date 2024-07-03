67% псковичек верят в дружбу между мужчиной и женщиной

09:21, 03 июля 2024, ПАИ

В Пскове женщины чаще мужчин верят в дружбу между противоположными полами, следует из данных опроса SuperJob.

67% женщин и 56% мужчин из Пскова верят в дружбу представителей разных полов. Однако влюбляются с первого взгляда чаще всего мужчины.

Больше всего о возможности дружбы между противоположными полами говорили и мужчины и женщины старше 45 лет. При этом о наличии подруг чаще рассказывали мужчины старше 45 лет, а о наличии друзей-мужчин – женщины моложе 34 лет.