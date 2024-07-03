Почти каждый третий житель Пскова учится ради смены профессии

09:37, 03 июля 2024, ПАИ

90% псковичей обучаются с целью сменить профессию, следует из данных hh.ru.

92% опрошенных включают в понятие образования самостоятельное изучение литературы и видеоконтента. 42% – прохождение профильных курсов. 30% псковичей хотели бы освоить несколько профессий, а 24% хотят участвовать в профессиональных конференциях. 11% уже получают второе образование или обучаются в магистратуре.

Чаще всего (80%) респонденты проходят обучение для того, чтобы расширить компетенции, самосовершенствоваться (70%), повысить востребованность на рынке труда (65%).

Кроме того, 50% хотят получить новые знания для хобби, а 52%, пройдя обучение, надеются на повышение на работе.