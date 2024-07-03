Электричество временно отключат в нескольких деревнях Куньинского района 4 июля
Несколько населённых пунктов Куньинского района временно останутся без электричества в четвергу 4 июля, пишет газета «Пламя».
С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в деревнях Бойково, Спичино, Нижельское, Ущицы.
Света не будет в связи с капитальным ремонтом трансформаторной подстанции, отметили специалисты.
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