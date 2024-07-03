Медсестра из великолукской больницы отмывала деньги за счет служебного положения

09:48, 03 июля 2024, ПАИ

И. о. старшей медицинской сестры одной из больниц Великих Лук использовала мошенническую схему за счет служебного положения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что с 1 апреля по 1 декабря 2022 года и. о. старшей медицинской сестры одной из больниц города, используя свое служебное положение, ставила в табели учета рабочего времени ложные данные о количестве отработанных смен. На основании этих табелей ей начисляли зарплату, в том числе с учетом фактически не отработанных ею смен. С декабря 2022 года по февраль 2022 года великолучанка таким же образом вносила ложные сведения о сменах, отработанных не только ею, но и ее знакомой. За это они потом получали заработную плату, которой распоряжались по своему усмотрению.

Женщина обвиняется в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения.