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Медсестра из великолукской больницы отмывала деньги за счет служебного положения

И. о. старшей медицинской сестры одной из больниц Великих Лук использовала мошенническую схему за счет служебного положения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Медсестра из великолукской больницы отмывала деньги за счет служебного положения. Фото: ПАИ

Установлено, что с 1 апреля по 1 декабря 2022 года и. о. старшей медицинской сестры одной из больниц города, используя свое служебное положение, ставила в табели учета рабочего времени ложные данные о количестве отработанных смен. На основании этих табелей ей начисляли зарплату, в том числе с учетом фактически не отработанных ею смен. С декабря 2022 года по февраль 2022 года великолучанка таким же образом вносила ложные сведения о сменах, отработанных не только ею, но и ее знакомой. За это они потом получали заработную плату, которой распоряжались по своему усмотрению.

Женщина обвиняется в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения.

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Медсестра из великолукской больницы отмывала деньги за счет служебного положения
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