​Депутат Госдумы предложила сделать 8 июля выходным для многодетных

09:57, 03 июля 2024, ПАИ

Глава комитета Госдумы по защите семьи предложила сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем для многодетных родителей. Соответствующее обращение она направила на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет "Коммерсант".

«B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи»,— говорится в документе.

В обращении также сказано, что дополнительный выходной день для многодетных родителей не снизит производительность труда, так как большинство мам из 2,4 млн многодетных семей не находятся в трудовых отношениях.

День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти Петра и Февронии. Он отмечается на всероссийском уровне с 2008 года. В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля официального праздника «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».