Псковская областная библиотека проведёт летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони»

10:16, 03 июля 2024, ПАИ

8 июля в 14:00 в Детском парке Псковская областная библиотека проведёт летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони». Его приурочат ко Дню любви, семьи и верности. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

«Библиотека, как и семья, – самое теплое место на земле. Приходите к нам на фестиваль и убедитесь в этом сами. Нам есть что предложить, вам – на что откликнуться», – отметили в пресс-службе учреждения.

Псковичей ждут праздничный концерт с участием творческих коллективов Пскова (студия «Поющие васильки», детская вокальная студия «Позитив», ансамбль «Радость»), а также поэтические чтения, мастер-классы для детей и взрослых, настольные игры, семейная викторина «Книжный детектив», объявление победителей областного творческого семейного конкурса «Главнее всех – моя семья».

Вход свободный.