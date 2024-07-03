Похитившего ножи псковича задержали росгвардейцы

10:37, 03 июля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже набора ножей, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал тревоги поступил 2 июля около 23:00 из гипермаркета на улице Труда в Пскове. Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину, который похитил набор ножей.

По факту хищения проводится проверка.