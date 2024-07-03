За минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение в 468 деревнях Псковской области
За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение в 468 населенных пунктах Псковской области, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Наибольшее количество отключений остается в Гдовском районе, Порховском, Стругокрасненском, Плюсском и Невельском муниципальных округах.
Работы ведутся силами 117 бригад численностью 363 человека, 120 единиц техники. На помощь псковским специалистам прибыли пять бригад из Карелии.
Работы по восстановлению электроснабжения, прерванного из-за непогоды 1 июля, продолжаются.
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