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Представители Псковского облсовпрофа участвуют во всероссийском совещании технической инспекции труда

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская принимают участие во всероссийском совещании технической инспекции труда ФНПР, которое проходит в Новосибирске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

На совещание в Новосибирск приехали главные технические инспекторы труда профобъединений из различных регионов России. Как отмечают участники, в рамках совещания удалось создать платформу для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками.

Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь отметил значимость совместной работы профсоюзов в вопросах охраны труда и безопасности на рабочих местах. А секретарь ФНПР и главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков поделился актуальными данными о состоянии охраны труда в стране и предложил новые подходы к решению проблем в этой области.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская подчеркнула важность взаимодействия между профсоюзами и работодателями для создания безопасных условий труда.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В расследовании несчастных случаев на производстве в соответствии с Трудовым кодексом РФ в обязательном порядке принимает участие представитель территориального объединения профсоюзов, причём независимо от того, действует ли профсоюзная организация на предприятии, подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа. «По статистическим данным, в тех организациях, где функционируют профсоюзы, в разы меньше уровень производственного травматизма», – заключил Игорь Иванов.

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