До +25 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 4 июля

11:12, 03 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 4 июля. В большинстве районов региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём будет держаться в пределах от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.