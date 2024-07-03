До +25 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 4 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 4 июля. В большинстве районов региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём будет держаться в пределах от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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