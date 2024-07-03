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Общество

Украсить фотографию в винтажном стиле и получить билет на выставку смогут гости Псковского музея

7 июля в Псковском музее-заповеднике состоится большой праздник, посвящённый Дню любви, семьи и верности. Во Дворе Постникова пройдет сразу несколько акций, экскурсий, мастер-классов и программ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Внутри палат с 12:00 до 16:00 пройдет акция «Сокровища из старого альбома». Родители с детьми смогут вместе украсить любимую семейную или свадебную фотографию в винтажном стиле и получить бесплатный билет на выставку фарфора «Сокровища из старого буфета». Добавим, что фото необходимо принести с собой в бумажном варианте.

Основные события развернутся во дворе купеческих палат. На музейной сцене для гостей выступит театр хореографических миниатюр «Молчаливые». Во время мероприятия будут работать бесплатные интерактивные площадки: «Семейный герб» и «П.С. Я люблю тебя». Также каждый сможет оставить своё доброе пожелание на лепестках ромашек для семей Псковской земли.

В 13:00 и 14:00 стартуют бесплатные экскурсии по музейному комплексу «О купеческом доме и не только». В 14:00 и 15:00 гости смогут посетить бесплатную интерактивную программу о колыбельных песнях, потешках и материнском фольклоре «Баю куколку мою».

С 13:00 по 16:00 пройдут мастер-классы: «Неразлучники», «Тёплый дом», «По платью видно, кто идет».

Запись и дополнительная информация: 8 8112 29 22 59.

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