Студент из Великих Лук стал призёром Всероссийской летней универсиады по самбо

11:19, 03 июля 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Мерзляков занял третье место на Всероссийской летней универсиаде по самбо. Соревнования проходят в Уфе с 1 по 7 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Всего в состязаниях участвовали представители университетов из 19 регионов страны, а Максим Мерзляков оказался единственным спортсменом из Псковской области.

Великолучанину удалось войти в тройку призёров в весовой категории до 98 килограммов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».