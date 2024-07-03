Александр Котов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

11:28, 03 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Госавтоинспекции по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ваша служба связана с обеспечением порядка и безопасности на дорогах нашего региона. Эта работа сопряжена с огромной ответственностью за жизнь людей. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, регулирование транспортного потока и контроль состояния автодорог, регистрация и учёт автомобилей, информационная деятельность и повышение культуры участников дорожного движения – эти важнейшие задачи сотрудники Госавтоинспекции выполняют в ежедневном режиме», – отметил Александр Котов.

Развитие дорожной сети региона и модернизация положительно влияют на уровень безопасности на дорогах, но одновременно ставят перед автоинспекцией новые вызовы. Использование цифровых технологий и онлайн-сервисов стало привычным и для инспекторов, и для водителей, заметил спикер областного Собрания.

«Уверен, совместными усилиями Госавтоинспекции, органов власти, гражданского общества и участников дорожного движения мы создадим необходимые условия для безопасности наших дорог! Благодарю сотрудников и ветеранов Управления Госавтоинспекции по Псковской области за добросовестную службу и верность профессии. Здоровья, благополучия и успешного выполнения всех поставленных задач!» – заключил Александр Котов.