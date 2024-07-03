Народный коллектив «Новоржевские скобари» примет участие в фольклорном фестивале в Мурманской области

12:16, 03 июля 2024, ПАИ

Народный коллектив ансамбль «Новоржевские скобари» из Новоржева примет участие в Межрегиональном фестивале фольклора «Беломорье» в городе Кандалакша и в поморском селе Умба Мурманской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

На мероприятии соберутся участники из Свердловской, Новгородской, Архангельской, Ярославской, Владимирской, Псковской, Мурманской областей, республик Коми, Саха и Карелия, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга и Москвы.

Народный ансамбль «Новоржевские скобари» исполняет русские народные песни, припевки Новоржевского района, Псковской области и других регионов России. Ансамбль является участником, дипломантом, лауреатом областных, международных фестивалей и конкурсов.