Гастроли Русского драматического театра Удмуртии пройдут в Пскове в октябре

11:35, 03 июля 2024, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в октябре примет на своей сцене труппу Русского государственного драматического театра Удмуртии. Театр представит четыре спектакля большой сцены – русскую и мировую классику, а также современную драматургию. Показы спектаклей пройдут в рамках программы «Большие гастроли» (направление «Межрегиональная программа»). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

22 и 23 октября в Пскове будет показан спектакль-фантазия «Дама Пик» по мотивам «Пиковой дамы» и «Сцены из Фауста». Объединив два пушкинских произведения, создатели спектакля вывели на первый план тему сделки с дьяволом, в которую вступают и Фауст, и Германн. В спектакле главного режиссёра театра Якова Ломкина романтическая линия переплетается с триллером, а старинная история обретает современное звучание.

Историю о компании друзей, попавших под сокращение и решивших стать стриптизёрами, «Только для женщин» драматургов из Новой Зеландии Энтони МакКартена и Стефана Синклера театр расскажет 24 и 25 октября. Труппа обещает подарить зрительницам брутальную комедию в двух действиях. Спектакль поставил главный режиссёр театра Яков Ломкин.

26 октября на большой сцене Пушкинского театра представят иронический детектив Пауля Портнера «Ножницы». Его поставил в Ижевске Владимир Золотарь – режиссёр, знакомый псковской публике по спектаклю «Таланты и поклонники» (2018 год). В «Ножницах», как и полагается детективу, расследуется загадочное убийство. В числе подозреваемых: торговец антиквариатом, амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым и эксцентричный хозяин парикмахерского салона. А кто же из них настоящий преступник, решат зрители. «Именно от реакции публики зависит финал детективного расследования», – обещает театр.

Завершится гастрольный тур 27 октября спектаклем «Король Лир». Трагедию Шекспира в Ижевске поставил петербургский режиссёр Петр Шерешевский. Роль Короля Лира в спектакле исполнит Николай Ротов, артист старшего поколения, номинированный за эту роль на Национальную театральную премию «Золотая маска». Всего спектакль в 2018 году получил шесть номинаций: в их числе «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана». Псковская публика знакома с «Ревизором» Петра Шерешевского – спектаклем, впервые принёсшим «Золотую маску» труппе Псковского драматического театра.

Государственный русский драматический театр Удмуртии, основанный в Ижевске в 1935 году, является сегодня активно развивающимся театром, имеющим прекрасную репутацию в российском театральном сообществе, приглашающим режиссёров разных школ и направлений. Спектакли Русского театра Удмуртии неоднократно становились участниками и лауреатами российских и международных фестивалей. Директор театра – заслуженный работник культуры РФ Стелла Кудрявцева, главный режиссёр – Яков Ломкин.

Гастроли Русского драматического театра Удмуртии на псковской сцене запланированы на 22–27 октября. В эти же даты труппа Псковского театра драмы нанесёт ответный визит в Ижевск. «Большие гастроли» организовал «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России.

Узнать подробности и купить билеты можно в кассе или на официальном сайте Псковского театра драмы.