Более 1500 студентов выпустит ПсковГУ в этом году

11:56, 03 июля 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете проходит череда выпускных у студентов разных уровней и форм обучения. В этом году вуз выпускает по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры более 1100 человек специалистов разного профиля и более 500 человек – по программам среднего профессионального образования. Дипломы с отличием получили 375 выпускников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По данным Центра компетенций, карьеры и трудоустройства ПсковГУ, в настоящее время половина выпускников уже трудоустроена, 36% выпускников бакалавриата собираются продолжить обучение на следующем уровне, а 10% – собираются проходить срочную службу в армии. По приоритетному педагогическому направлению ровно половина студентов уже с сентября начнет работать в школах региона, а большая часть выпускников инженерных специальностей трудоустроена на предприятия города, области и ближайших регионов.

Приемная кампания в Псковском государственном университете началась 20 июня. В этом году вуз примет 1675 студентов на бюджетную форму обучения. Университет предлагает на выбор около 200 образовательных программ. Поступающие на бюджетные программы бакалавриата и специалитета по вступительным испытаниям должны подать документы до 12 июля, по результатам ЕГЭ – до 25 июля. Далее на приоритетном этапе (зачисление поступающих без вступительных испытаний и в пределах квот: отдельная, особая и целевая) до 12:00 28 июля нужно предоставить оригинал документа об образовании (в бумажном виде или электронно через «Госуслуги»). В рамках общего конкурса - до 12:00 3 августа.

Адреса приемных комиссий:

1. ПсковГУ. Псков, площадь Ленина, дом 2, Цифровой парк (главный вход). Телефон +7 (8112) 20-16-95, priem@pskgu.ru

2. Колледж ПсковГУ. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 16, вход с торца здания. Телефоны: +7(900)991-34-24, +7(8112)201-699 доб. 334, 335

3. Филиал ПсковГУ в Великих Луках. Великие Луки, пр. Ленина, д. 24. Тел.: 8(81153) 6-89-80, 8(81153) 3-02-86, priem@filialpskovgu.ru.

Часы работы: 9:00 - 20:00 (пн-пт), 10:00 - 16:00 (сб).