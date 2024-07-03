Очевидцев наезда на пешехода ищут в Великих Луках

12:13, 03 июля 2024, ПАИ

Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Наезд на 54-летнюю женщину произошёл 26 июня в 12:05 у дома № 6/12 на улице Карла Либкнехта. Виновником ДТП стал 64-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris.

Очевидцев или тех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии, просят обратиться по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-359-47-59 или 8-911-880-50-58.