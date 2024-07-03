Концерт ансамблевой музыки пройдёт в Пскове 6 июля

12:25, 03 июля 2024, ПАИ

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Концерт-фантазия для гитары и органа» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 6 июля в 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

В концерте примут участие профессиональные московские музыканты Елизавета Бородаева (орган) и Дмитрий Бородаев (гитара). В программе прозвучат музыкальные произведения XVIII–XXI веков: немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, австрийского композитора-мелодиста XVIII века и виртуоза-импровизатора Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, итальянского классического гитариста и композитора XVIII–XIX веков Луиджи Леньяни, итало-американского композитора и пианиста XIX–XX веков Марио Кастельнуово-Тедеско, венгро-немецкого композитора-романтика и пианиста-виртуоза Ференца Листа. Гости услышат как сольные выступления для органа и гитары, так и дуэты.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом.

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта.