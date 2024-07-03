Псковская область присоединится к автопробегу «Дороги славы — наша история»

12:38, 03 июля 2024, ПАИ

Псковская область присоединится к автопробегу «Дороги славы — наша история». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ежегодная патриотическая акция началась 3 июля в Ростове-на-Дону. Студенты Ростовского государственного университета путей сообщения отправились в дорогу от мемориального комплекса «Змиевская балка». Перед началом движения участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и почтили павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Участники патриотического общественного движения посетят города воинской славы и города-герои в России и Белоруссии. В Пскове 6 июля участники автопробега посетят Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области, возложат цветы к Братской могиле военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере Кресты.

В 2024 году автопробег посвящен годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.