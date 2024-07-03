Студенты ПсковГУ стали пятыми из 50 вузов страны на всероссийском фестивале ГТО

13:53, 03 июля 2024, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета заняли пятое место всероссийского этапа фестиваля ГТО среди обучающихся вузов. Соревнования прошли в Волгограде с 27 июня по 3 июля, сообщил ПАИ региональный оператор комплекса ГТО в Псковской области.

В личном первенстве среди всех участников из 50 вузов страны третье место занял Илья Миронов, четвёртым стал Олег Леонтьев, а пятым – Альберт Злобин.

Лучший результат в беге на 2000 метров продемонстрировала Елизавета Николаева, а Альберт Злобин занял третье место в поднимании туловища из положения лёжа.

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