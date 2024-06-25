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Экономика

Как вырастут пенсии работающих пенсионеров после индексации

Законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров рассмотрели депутаты на заседании Госдумы РФ, сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Пенсии начнут индексироваться с февраля 2025 года. В среднем пенсия должна увеличиться на 1,3 тысячи рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Для неработающих и работающих пенсионеров индексация пенсий пройдёт по одинаковым правилам. Индексация будет проводиться два раза в год, пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ранее сообщалось, что за сельский стаж доплату к пенсии получают более пяти тысяч жителей Псковской области.

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