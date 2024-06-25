Как вырастут пенсии работающих пенсионеров после индексации

17:10, 25 июня 2024, ПАИ

Законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров рассмотрели депутаты на заседании Госдумы РФ, сообщает РИА Новости.

Пенсии начнут индексироваться с февраля 2025 года. В среднем пенсия должна увеличиться на 1,3 тысячи рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Для неработающих и работающих пенсионеров индексация пенсий пройдёт по одинаковым правилам. Индексация будет проводиться два раза в год, пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ранее сообщалось, что за сельский стаж доплату к пенсии получают более пяти тысяч жителей Псковской области.