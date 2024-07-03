Бесплатные вебинары проведёт налоговая для псковичей
Бесплатные обучающие вебинары проведёт налоговая для псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Специалисты расскажут об изменениях налогового законодательства и ответят на интересующие вопросы. Стать участником вебинаров могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Список вебинаров доступен здесь.
Также специалисты рассказывают о нюансах Единого налогового счёта (ЕНС). Ближайший вебинар на эту тему состоится 24 июля в 11:00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.
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