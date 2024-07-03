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Общество

Летнюю фестивальную программу в Псковской области обсудят на «Серебряном дожде»

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и профконсультант ТКД по творческим вопросам Дмитрий Волхонов станут гостями программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля, в 14:00.

Где эногастрономическая ярмарка «Виноград» в этом году была круче: в Пскове или в Великом Новгороде? Каковы основные итоги «организационной кухни» псковского «Винограда» в цифрах? Как оценивают его итоги предприниматели, которые в нём участвовали? Что можно назвать в качестве главных достижений команды «Виноград» в этом году, а что можно было сделать лучше?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

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