С 3 по 18 июля изменяется расписание пригородных поездов на участке Псков – Луга

14:33, 03 июля 2024, ПАИ

С 3 по 18 июля изменяется расписание пригородных поездов на участке Псков – Луга, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

3 июля

№ 6507: Луга – отправление в 7:57, Серебрянка – 8:17– 8:18, Лямцево – 8:27 – 8:28, Плюсса – 8:42 – 8:43, Струги Красные – 9:06 – 9:07, Владимирский Лагерь – 9:13 – 9:14, Лапино – 9:21 – 9:22, Новоселье – 9:31 – 9:32, Молоди – 9:45 – 09:46, Торошино – 9:59 –10:16, Любятово – 10:40, Псков-Пассажирский – прибытие в 10:46.

№ 6556: Псков-Пассажирский – отправление в 11:00, Любятово – 11:07– 11:08, Торошино – 11:33 – 11:34, Молоди – 11:49 –11:50, Новоселье – 12:04 – 12:05, Лапино – 12:14 – 12:15, Владимирский Лагерь – 12:22 – 12:23, Струги Красные – 12:29 – 12:30, Плюсса – 12:52 – 12:53, Лямцево – 13:08 – 13:09, Серебрянка – 13:22 – 13:23, Луга – прибытие в 13:51.

№ 6555: Луга – отправление в 14:40, Серебрянка – 15:08 – 15:09, Лямцево – 15:21 – 15:22, Плюсса – 15:39 – 15:40, Струги Красные – 16:02 – 16:04, Владимирский Лагерь – 16:10 – 16:11, Лапино – 16:18 – 16:19, Новоселье – 16:27 – 16:29, Молоди – 16:50 – 16:53, Торошино – 17:06 – 17:07, Любятово – 17:31, Псков-Пассажирский – прибытие в 17:38.

№ 6508: Псков-Пассажирский – отправление в 17:50, Любятово – 17:56, Торошино – 18:20 – 18:21, Молоди – 18:36 – 18:37, Новоселье – 18:51 – 18:52, Лапино – 19:01 – 19:02, Владимирский Лагерь – 19:09 – 19:10, Струги Красные – 19:16 – 19:17, Плюсса – 19:39 – 19:40, Лямцево – 19:55 – 19:56, Серебрянка – 20:09 – 20:10, Луга – прибытие в 20:36.

№ 6660: Псков-Пассажирский – отправление в 11:38, Березки – 11:46 – 11:47, Кеб – 12:04 – 12:06, Карамышево – 12:25 – 12:33, Вешки – 12:52 – 12:54, Подсевы – 13:09 – 13:16, Лунево – 13:25 – 13:27, Порхов – 13:48 – 13:50, Роща – 14:09 – 14:19, Пост 557 км – 14:40, Дно – прибытие в 14:43.

№ 6658: Псков-Пассажирский – отправление в 17:50, Березки – 17:57 – 17:58, Кеб – 18:13 – 18:14, Карамышево – 18:32 – 18:33, Вешки – 18:51 – 18:52, Подсевы – 19:07 – 19:08, Лунево – 19:17 – 19:18, Порхов – 19:40 – 19:42, Роща – 20:03 – 20:04, Пост 557 км – 20:25, Дно – прибытие в 20:28.

6 июля

№ 6507: Луга – отправление в 7:57, Серебрянка – 8:17 – 8:18, Лямцево – 8:27 – 8:28, Плюсса – 8:42 – 8:43, Струги Красные – 9:06 – 0:07, Владимирский Лагерь – 9:13 – 9:14, Лапино – 9:21 – 9:22, Новоселье – 9:31 – 9:32, Молоди – 9:45 – 9:46, Торошино – 9:59 –10:16, Любятово – 10:40, Псков-Пассажирский – прибытие в 10:46.

№ 6556: Псков-Пассажирский – отправление в 11:00, Любятово – 11:07 – 11:08, Торошино – 11:33 – 11:34, Молоди –11:49 – 11:50, Новоселье – 12:04 – 12:05, Лапино – 12:14 – 12:15, Владимирский Лагерь – 12:22 – 12:23, Струги Красные – 12:29 – 12:30, Плюсса – 12:52 – 12:53, Лямцево – 13:08 – 13:09, Серебрянка – 13:22 – 13:23, Луга – прибытие в 13:51.

№ 6555: Луга – отправление в 14:40, Серебрянка – 15:08 – 15:09, Лямцево – 15:21 – 15:22, Плюсса – 15:39 – 15:40, Струги Красные – 16:02 – 16:04, Владимирский Лагерь – 16:10 – 16:11, Лапино – 16:18 – 16:19, Новоселье – 16:27 – 16:29, Молоди – 16:50 – 16:53, Торошино – 17:06 – 17:07, Любятово – 17:31, Псков-Пассажирский – прибытие в 17:38.

№ 6508: Псков-Пассажирский – отправление в 17:50, Любятово – 17:56, Торошино – 18:20 – 18:21, Молоди – 18:36 –18:37, Новоселье – 18:51 – 18:52, Лапино – 19:01 – 19:02, Владимирский Лагерь – 19:09 – 19:10, Струги Красные – 19:16 –19:17, Плюсса – 19:39 – 19:40, Лямцево – 19:55 – 19:56, Серебрянка – 20:09 – 20:10, Луга – прибытие в 20:36.

№ 6660: Псков-Пассажирский – отправление в 11:14, Березки – 11:22 – 11:23, Кеб – 11:40 – 11:45, Карамышево – 12:04 – 12:06, Вешки – 12:25 – 12:27, Подсевы – 12:42 – 12:49, Лунево – 12:57 – 12:59, Порхов – 13:22 – 13:24, Роща – 13:44 – 13:46, Пост 557 км – 14:07, Дно – прибытие в 14:10.

9, 12, 15, 18 июля

№ 6507: Луга – отправление в 07:57, Серебрянка – 08:17 – 08:18, Лямцево – 08:27 – 08:28, Плюсса – 08:42 – 08:43, Струги Красные – 09:06 – 09:07, Владимирский Лагерь – 09:13 – 09:14, Лапино – 09:21 – 09:22, Новоселье – 09:31 – 09:32, Молоди – 09:45 – 09:46, Торошино – 09:59 – 10:16, Любятово – 10:40, Псков-Пассажирский – прибытие в 10:46.

15 июля

№ 6660: Псков-Пассажирский – отправление в 11:43, Березки – 11:51 – 11:52, Кеб – 12:09 – 12:11, Карамышево – 12:30 – 12:32, Вешки – 12:51 – 12:59, Подсевы – 13:14 – 13:15, Лунёво – 13:24 – 13:26, Порхов – 13:46 – 13:48, Роща – 14:09 – 14:19, Пост 557 км – 14:40, Дно – прибытие в 14:43.

18 июля

№ 6660: Псков-Пассажирский – отправление в 11:28, Березки – 11:36 – 11:37, Кеб – 11:54 – 11:56, Карамышево – 12:15 – 12:17, Вешки – 12:36 – 12:38, Подсевы – 12:53 – 12:54, Лунево – 13:03 – 13:05, Порхов – 13:27 – 13:29, Роща – 13:50 – 13:51, Пост 557 км – 14:12, Дно – прибытие в 14:15.