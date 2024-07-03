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Общество

В Псковской области предлагают увеличить штраф за отсутствие борьбы с борщевиком до миллиона рублей

В Псковское областное Собрание депутатов за подписью губернатора Михаила Ведерникова поступил проект закона, предусматривающий существенное ужесточение наказания за непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Как отмечается в пояснении к законопроекту, несмотря на то, что на протяжении последних шести лет в Псковской области выделяются средства из областного бюджета на борьбу с борщевиком Сосновского, проблема зарастания территорий опасным сорняком остаётся острой.

Основная причина заключается в том, что правообладатели земельных участков либо не проводят соответствующие мероприятия, либо осуществляют мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского неэффективно, не учитывая особенности сорняка – одно растение может давать до 20 тысяч семян, всхожесть которых сохраняется до 5–8 лет. Как показала практика, чтобы избавиться от борщевика, земельный участок необходимо обрабатывать на протяжении нескольких лет дважды в сезон.

По данным регионального Россельхозцентра, средняя стоимость химической обработки одного гектара земельного участка, заросшего борщевиком Сосновского, составляет 20 тысяч рублей. В расчёте на 5–8 лет (период сохранения всхожести семян) расходы составят 200–320 тысяч рублей. Эти суммы не сопоставимы с установленным в настоящее время размером административного штрафа за непринятие мер по предотвращению распространения борщевика Сосновского.

Законопроект предусматривает значительное ужесточение мер ответственности, чтобы правообладателю земельного участка было выгоднее и дешевле обработать свою землю, чем платить штраф. Согласно проекту закона, максимальный размер штрафа за первое нарушение для юридических лиц будет составлять 400 тысяч рублей вместо 50 тысяч, для должностных лиц – 40 тысяч рублей вместо 10. При повторном нарушении размер штрафа составит 1 млн рублей и 50 тысяч рублей соответственно. Увеличение административных штрафов для граждан законопроект не предусматривает, так как его верхний предел установлен федеральным законодательством и составляет 5 тысяч рублей.

По решению Совета Собрания проект закона «О внесении изменений в статью 2.5 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, назначенной на 11 июля.

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