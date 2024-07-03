Дальнобойщик из Сербии попал под стражу за попытку дать взятку псковскому таможеннику

15:48, 03 июля 2024, ПАИ

26 июня дальнобойщик из Сербии попытался дать взятку в 300 евро и 20 тысяч рублей старшему инспектору ОТО и ТК таможенного поста МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе. Как сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области, взятка должна была поспособствовать пропуску фуры через таможенный пост.

В общей сложности размер взятки превысил 48 тысяч рублей.

Суд отправил мужчину под стражу до 26 августа включительно.