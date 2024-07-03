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Общество

Дальнобойщик из Сербии попал под стражу за попытку дать взятку псковскому таможеннику

26 июня дальнобойщик из Сербии попытался дать взятку в 300 евро и 20 тысяч рублей старшему инспектору ОТО и ТК таможенного поста МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе. Как сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области, взятка должна была поспособствовать пропуску фуры через таможенный пост.

В общей сложности размер взятки превысил 48 тысяч рублей.

Суд отправил мужчину под стражу до 26 августа включительно.

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