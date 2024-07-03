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Общество

Инновационные наноматериалы создали в ПсковГУ

Учёные Псковского государственного университета создали наноматериалы, ускоряющие проводную передачу данных, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе ПсковГУ Тараса Антала.

Материалы созданы на основе опала, серебра и олова. Разработка не имеет аналогов. При помощи неё можно создать новую технологию передачи цифровой информации, менее затратную в обслуживании, не использующую электроны и электрический ток.

«Есть матрицы, некие каркасы с большим количеством наноразмерных пустот внутри, их размеры – буквально несколько десятков нанометров. Мы выявили, что можем в эти пустоты, в данном случае пустоты опала, помещать вещество-гость. Мы помещали серебро и олово. При определённых условиях туда проникают молекулы, собираются и получаются наночастицы металлов. Таким образом получается нанокомпозит, который состоит из нескольких слоёв – и у каждого свои свойства», – рассказал Тарас Антал.

Созданные наноматериалы могут применяться в создании лазеров и в целом в фотонике, отметил Тарас Антал. «Этот материал может лечь в основу создания технологии более быстрой и дешёвой передачи информации по сетям, это касается и интернета. Сейчас интернет-данные передаются по оптоволоконным кабелям, с нашим наноматериалом это может быть быстрее и менее затратно», – отметил он.

Также разработка может найти применение во многих сферах оптики. С помощью новых наноматериалов можно делать фильтры для фотокамер, волноводы. Наноматериалы разрабатывали в ПсковГУ не одно десятилетие, подчеркнул Тарас Антал.

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