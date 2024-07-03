Инновационные наноматериалы создали в ПсковГУ

16:11, 03 июля 2024, ПАИ

Учёные Псковского государственного университета создали наноматериалы, ускоряющие проводную передачу данных, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе ПсковГУ Тараса Антала.

Материалы созданы на основе опала, серебра и олова. Разработка не имеет аналогов. При помощи неё можно создать новую технологию передачи цифровой информации, менее затратную в обслуживании, не использующую электроны и электрический ток.

«Есть матрицы, некие каркасы с большим количеством наноразмерных пустот внутри, их размеры – буквально несколько десятков нанометров. Мы выявили, что можем в эти пустоты, в данном случае пустоты опала, помещать вещество-гость. Мы помещали серебро и олово. При определённых условиях туда проникают молекулы, собираются и получаются наночастицы металлов. Таким образом получается нанокомпозит, который состоит из нескольких слоёв – и у каждого свои свойства», – рассказал Тарас Антал.

Созданные наноматериалы могут применяться в создании лазеров и в целом в фотонике, отметил Тарас Антал. «Этот материал может лечь в основу создания технологии более быстрой и дешёвой передачи информации по сетям, это касается и интернета. Сейчас интернет-данные передаются по оптоволоконным кабелям, с нашим наноматериалом это может быть быстрее и менее затратно», – отметил он.

Также разработка может найти применение во многих сферах оптики. С помощью новых наноматериалов можно делать фильтры для фотокамер, волноводы. Наноматериалы разрабатывали в ПсковГУ не одно десятилетие, подчеркнул Тарас Антал.