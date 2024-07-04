Форум о достижениях регионов в сфере сохранения объектов культурного наследия начал работу в Пскове

11:06, 04 июля 2024, ПАИ

IV Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» открылся в Пскове сегодня, 4 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Для обмена опытом в Псков прибыли ведущие специалисты в сфере охраны объектов культурного наследия из разных регионов России, в том числе из Переславля-Залесского, Санкт-Петербурга и Ярославля.

Напомним, форум будет работать в Пскове 4 и 5 июля. Участники обсудят достижения в сфере популяризации объектов всемирного наследия, туризма и реставрации, обменяются опытом в сохранении объектов культурного наследия.