Карантин по бешенству ввели в Себежском районе
Карантин по бешенству ввели около деревни Лопатино Себежского района. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В связи с карантином установлен ряд ограничений. В частности, запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Нельзя ввозить и вывозить восприимчивых животных, лечить их. Также территория закрыта для посещения посторонними лицами (за исключением специального персонала).
Ограничительные мероприятия установили на 60 дней.
Напомним, у нескольких щенков в Псковской области выявили бешенство. Всего с начала года в регионе уже было зарегистрировано три очага бешенства. Также псковичам рассказали, по каким признакам можно определить бешенство у домашнего животного, и что нужно делать при укусе бешеного животного.
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