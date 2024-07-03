Карантин по бешенству ввели в Себежском районе

17:16, 03 июля 2024, ПАИ

Карантин по бешенству ввели около деревни Лопатино Себежского района. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В связи с карантином установлен ряд ограничений. В частности, запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Нельзя ввозить и вывозить восприимчивых животных, лечить их. Также территория закрыта для посещения посторонними лицами (за исключением специального персонала).

Ограничительные мероприятия установили на 60 дней.

Напомним, у нескольких щенков в Псковской области выявили бешенство. Всего с начала года в регионе уже было зарегистрировано три очага бешенства. Также псковичам рассказали, по каким признакам можно определить бешенство у домашнего животного, и что нужно делать при укусе бешеного животного.