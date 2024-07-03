Бешенство выявили у нескольких щенков в Псковской области

11:48, 03 июля 2024, ПАИ

Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили у двух щенков в Псковской области антиген бешенства, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.

Исследования в рамках государственного задания были проведены 2 июля.

Псковичам напомнили, что, вероятнее всего, бешенство может развиться после укуса и другой раны, полученной от заражённого животного (собаки, кошки, лисы, енота, ежа, барсука, волка).

«Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев», – заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что три очага бешенства зарегистрировали в Псковской области с начала года. Псковичам рассказали, по каким признакам можно определить бешенство у домашнего животного, а также что нужно делать при укусе бешеного животного.