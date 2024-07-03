Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» пройдёт в Псковской области

Международная молодёжная арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» пройдёт в Псковской области. Её организаторами станут Псковская областная филармония и автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский центр «Ручей». Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Марина Николаева на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Об арт-экспедиции «Родовые гнёзда русской классической культуры» рассказала Марина Николаева. Фото: ПАИ

«Этот проект связан с молодыми музыкантами. В прошлом году нами был реализован проект «Золотой петушок», в рамках которого была арт-резиденция», – рассказала Марина Николаева.

В этом году проект будет продолжен в наибольшем масштабе, подчеркнула она. К участию в нём приглашаются музыканты из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана и Узбекистана. В том числе к проекту присоединятся студенты консерваторий.

«Минимум 70 студентов из разных стран приедет в Россию. Проект будет базироваться и в Санкт-Петербурге, и в Пскове. И это уже будет арт-экспедиция, в рамках которой пройдут камерные и симфонические концерты. Их можно будет встретить в Санкт-Петербурге, Выборге, Пскове, Великих Луках, Пушкинских Горах и усадьбе Римского-Корсакова», – рассказала Марина Николаева.

Проект будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На его организацию будет направлено свыше 7 млн рублей.

Добавим, что духовно-просветительский центр «Ручей» – это сообщество творческих людей, связанных с реабилитационным центром «Ручей» в деревне Родовое Палкинского района Псковской области. Цель организации – всестороннее развитие личности, формирование культурных потребностей, расширение сферы общения, в том числе для людей с проблемами зависимости и созависимости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2024

На праздник Ивана Купалы в пушкиногорское Бугрово приглашают жителей и гостей Псковской области
03 июля 2024

Итоги эногастрономической ярмарки «Виноград» подвели на «Серебряном дожде». Главное
03 июля 2024

Арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» пройдёт в Псковской области
03 июля 2024

Псковский гастрофестиваль «Моя еда» в 2025 году будет посвящён шашлыкам
03 июля 2024

Палаточный лагерь хотят организовать для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе
03 июля 2024

Более 500 человек участвовали в организации ярмарки «Виноград» в Пскове
03 июля 2024

Самые посещаемые дни на ярмарке «Виноград» в Пскове назвали организаторы
03 июля 2024

О своих проектах рассказывают НКО в сфере культуры на круглом столе в медиацентре ПАИ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...