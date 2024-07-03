Арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» пройдёт в Псковской области

18:04, 03 июля 2024, ПАИ

Международная молодёжная арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» пройдёт в Псковской области. Её организаторами станут Псковская областная филармония и автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский центр «Ручей». Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Марина Николаева на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Этот проект связан с молодыми музыкантами. В прошлом году нами был реализован проект «Золотой петушок», в рамках которого была арт-резиденция», – рассказала Марина Николаева.

В этом году проект будет продолжен в наибольшем масштабе, подчеркнула она. К участию в нём приглашаются музыканты из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана и Узбекистана. В том числе к проекту присоединятся студенты консерваторий.

«Минимум 70 студентов из разных стран приедет в Россию. Проект будет базироваться и в Санкт-Петербурге, и в Пскове. И это уже будет арт-экспедиция, в рамках которой пройдут камерные и симфонические концерты. Их можно будет встретить в Санкт-Петербурге, Выборге, Пскове, Великих Луках, Пушкинских Горах и усадьбе Римского-Корсакова», – рассказала Марина Николаева.

Проект будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На его организацию будет направлено свыше 7 млн рублей.

Добавим, что духовно-просветительский центр «Ручей» – это сообщество творческих людей, связанных с реабилитационным центром «Ручей» в деревне Родовое Палкинского района Псковской области. Цель организации – всестороннее развитие личности, формирование культурных потребностей, расширение сферы общения, в том числе для людей с проблемами зависимости и созависимости.