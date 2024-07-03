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Общество

Педагоги из Псковской области принимают участие в региональном этапе Форума классных руководителей СЗФО

Делегация Псковской области из 30 педагогов принимает участие в региональном этапе Форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге 3 и 4 июля, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Педагоги из Псковской области принимают участие в региональном этапе Форума классных руководителей СЗФО. Фото: комитет по образованию Псковской области

На площадке форума пройдут интерактивные лекции о роли личности педагога и классного руководителя, о возможностях самореализации, о патриотическом воспитании, знакомство с проектом «Классная тема» и проектная сессия «От события до поступка: воспитательный потенциал классного руководства».

Кроме того, часть педагогов из Псковской области представит свои лучшие практики классного руководства на марафоне «Большая перемена».

Форум объединит 300 классных руководителей, активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования. Помимо Псковского региона, среди участников – представители Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, а также республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Отметим, Всероссийский форум классных руководителей проводится ежегодно с 2021 года.

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