Псков на экране, кинохиты Индии и московские улицы: режиссёр киноленты «Шоссе Энтузиастов» рассказал о своём участии в фестивале «Западные ворота»

21:23, 03 июля 2024, ПАИ

О своей творческой работе «Шоссе Энтузиастов», представленной в конкурсной программе короткометражных фильмов на фестивале «Западные ворота», рассказал режиссёр короткого метра Фёдор Кравчук в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Короткометражка расскажет историю юношы из религиозной семьи, который влюблён в свою лучшую подругу. День её рождения выпадает на Пасху. Вместо того чтобы с семьёй пойти на пасхальную службу, молодой человек отправляется на вечеринку подруги, где происходит нечто странное. Кинокартину покажут в рамках фестиваля «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.

«Это мой вгиковский дебют, дипломный фильм. Очень личная история для меня. В ней мне хотелось уйти от постмодернистских ироний и цинизма и сконцентрироваться на переживаниях главного героя, на экзистенциальных вопросах взросления в современном мире. Считаю, это получилось в этой истории. В работе мы хотели создать образ Москвы, в которой живём сами, – города, в котором гуляем, встречаемся с любимыми, с друзьями. И с большой любовью подошли к съёмкам улиц Москвы, – признался Фёдор Кравчук.

По словам режиссёра, из афишы кинофестиваля наибольший интерес у него вызвали программы «Псков на экране» и «Кинохиты Индии».

«Заинтересовала программа «Псков на экране». Я впервые буду в Пскове, наслышан и «насмотрен» фотографиями из центра города, из области: невероятными красотами, архитектурными сооружениями, памятниками культуры. Очень интересно сравнить свои впечатления от живого впечатления от города с тем, как его увидели коллеги на экране и представили в фильме. Наверное, ещё любопытно звучит специальная программа «Кинохиты Индии». По-моему в Болливиде происходят невероятные метаморфозы», – выразил своё мнение гость эфира.