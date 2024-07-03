72 контейнерные площадки в Пскове очищены от мусора

21:33, 03 июля 2024, ПАИ

В Пскове продолжается вывоз накопившегося мусора: из 80 муниципальных контейнерных площадок очищены 72. С субботы вывезено более 1 750 кубометров отходов, сообщил о ситуации с вывозом мусора глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Интенсивность работы по-прежнему высокая. Для организации вывоза ТКО из многоквартирных домов работаем в тесном взаимодействии с управляющими компаниями и жителями города. Постепенно движемся к цели. Прилагаем к этому все усилия!» – подчеркнул Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о ситуации с вывозом мусора.