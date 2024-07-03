Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​Актуальную информацию о ситуации с вывозом мусора в Псковской области сообщил Михаил Ведерников

Актуальную информацию о ситуации с вывозом мусора в Псковской области сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

​Актуальную информацию о ситуации с вывозом мусора в Псковской области сообщил Михаил Ведерников. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Обновляю оперативную информацию о ситуации с мусором. Сегодня практически весь день занимаюсь только этой темой. Вечером на рабочем совещании обсудили текущую обстановку. За прошедшие сутки вывезено ещё порядка 700 тонн отходов. Полигоны работают. Жалоб объективно стало гораздо меньше. Тем не менее проблемных точек ещё достаточно, особенно на Запсковье и дальнем Завеличье», – говорится в сообщении.

По словам губернатора, все обращения отрабатываются максимально оперативно и круглосуточно. Он также попросил жителей Псковской области отнестись с пониманием к ночной уборке мусора. Если убирать по графику, то работа ещё больше затянется, отметил Михаил Ведерников.

«Наши 10 машин уже поставлены на учёт и вышли на маршруты. В том числе они займутся вывозом крупногабаритных отходов. Через неделю придёт ещё 12 машин, что значительно увеличит наши возможности наведения чистоты и порядка», – подытожил глава региона.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и ликвидации мусорного коллапса читайте по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2024

Почти 30 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю
03 июля 2024

О ситуации с вывозом крупногабаритного мусора рассказал псковский губернатор
03 июля 2024

​Актуальную информацию о ситуации с вывозом мусора в Псковской области сообщил Михаил Ведерников

03 июля 2024

О реализации медиапроекта «История геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны» рассказала доцент ПсковГУ на форуме в Минске
03 июля 2024

72 контейнерные площадки в Пскове очищены от мусора
03 июля 2024

На праздник Ивана Купалы в пушкиногорское Бугрово приглашают жителей и гостей Псковской области
03 июля 2024

Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником
03 июля 2024

Посетители стенда Псковской области на выставке «Россия» узнали об особенностях железнодорожной логистики региона

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...