​Актуальную информацию о ситуации с вывозом мусора в Псковской области сообщил Михаил Ведерников

22:24, 03 июля 2024, ПАИ

Актуальную информацию о ситуации с вывозом мусора в Псковской области сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Обновляю оперативную информацию о ситуации с мусором. Сегодня практически весь день занимаюсь только этой темой. Вечером на рабочем совещании обсудили текущую обстановку. За прошедшие сутки вывезено ещё порядка 700 тонн отходов. Полигоны работают. Жалоб объективно стало гораздо меньше. Тем не менее проблемных точек ещё достаточно, особенно на Запсковье и дальнем Завеличье», – говорится в сообщении.

По словам губернатора, все обращения отрабатываются максимально оперативно и круглосуточно. Он также попросил жителей Псковской области отнестись с пониманием к ночной уборке мусора. Если убирать по графику, то работа ещё больше затянется, отметил Михаил Ведерников.

«Наши 10 машин уже поставлены на учёт и вышли на маршруты. В том числе они займутся вывозом крупногабаритных отходов. Через неделю придёт ещё 12 машин, что значительно увеличит наши возможности наведения чистоты и порядка», – подытожил глава региона.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и ликвидации мусорного коллапса читайте по ссылке.