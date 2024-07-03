О ситуации с вывозом крупногабаритного мусора рассказал псковский губернатор

22:40, 03 июля 2024, ПАИ

О ситуации с вывозом крупногабаритного мусора рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Убрано порядка 210 кубометров отходов, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

«Несколько месяцев назад компания «Спецтранском» прекратила принимать КГО от регоператора из-за долгов последнего. Это противозаконно. Иногда и у социальных учреждений копятся долги по ЖКХ, но отключать их никто и не думает – не имеют права. Поэтому обратился в этой части в региональную прокуратуру, чтобы коллеги обязали мусоросортировочную станцию принимать отходы от всех», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Крупногабаритный мусор начали вывозить своими силами, отметил губернатор, поблагодарив дорожников, строителей и коммунальщиков региона, которые откликнулись и безвозмездно приняли участие в уборке КГО.

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