В Мирожском монастыре Пскова продолжается реставрация памятников архитектурного ансамбля обители
В Мирожском монастыре в Пскове продолжается реставрация памятников архитектурного ансамбля обители. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
«С фасадов удалена штукатурка, проведена вычинка и замена камня. Восстановлен орнамент из кирпича на фронтоне звонницы. Проходят работы по замене кровли, установлены отреставрированные купола и кресты. По проекту планируется замена главных входных ворот под звонницей Стефановской церкви. Они выполняются по историческим аналогам», – сообщили специалисты.
Также проведён демонтаж в братском корпусе. Выполнен демонтаж перегородок, построенных в послевоенное время. Будет восстановлено крыльцо.
Планируется, что общий объём ремонтно-реставрационных работ в трёх памятниках архитектуры – в Стефановской церкви, колокольне и братском корпусе – завершится в 2025 году.
В Мирожском монастыре Пскова продолжается реставрация памятников архитектурного ансамбля обители
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