В Мирожском монастыре Пскова продолжается реставрация памятников архитектурного ансамбля обители

23:39, 03 июля 2024, ПАИ

В Мирожском монастыре в Пскове продолжается реставрация памятников архитектурного ансамбля обители. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«С фасадов удалена штукатурка, проведена вычинка и замена камня. Восстановлен орнамент из кирпича на фронтоне звонницы. Проходят работы по замене кровли, установлены отреставрированные купола и кресты. По проекту планируется замена главных входных ворот под звонницей Стефановской церкви. Они выполняются по историческим аналогам», – сообщили специалисты.

Также проведён демонтаж в братском корпусе. Выполнен демонтаж перегородок, построенных в послевоенное время. Будет восстановлено крыльцо.

Планируется, что общий объём ремонтно-реставрационных работ в трёх памятниках архитектуры – в Стефановской церкви, колокольне и братском корпусе – завершится в 2025 году.