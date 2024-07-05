День отдыха от праздников отмечается 4 июля

07:00, 04 июля 2024, ПАИ

Каждый день в мировом календаре празднуется какой-либо праздник – международный, профессиональный, экологический, забавный, но наступают моменты, когда хочется отдохнуть от праздников. Как бы человек ни любил праздники и повод весело провести время, но и они могут утомить, а душа требует тишины и спокойного времяпрепровождения. Видимо поэтому и появился такой день – День отдыха от праздников, который сегодня уже известен в ряде стран. Дата же его празднования может отличаться, но чаще встречается 4 июля, сообщает calend.ru.

Неизвестно точно, кто и когда придумал этот праздник. Считается, что основателями дня являются жители Великобритании. По одной из версий, именно работники лондонской компании по организации праздников в начале 1990-х годов впервые отметили его в виде шутливого флешмоба, чтобы отдохнуть от своей профессиональной деятельности. Таким образом они решили устроить себе выходной и отдохнуть от «повседневных праздничных забот». Такой праздник «ничегонеделания», когда все могут насладиться бездельем, очень пришелся по душе его организаторам, и традицию решено было продолжить и в следующие годы.

В 2000-х годах, благодаря интернету, традиция празднования Дня отдыха от праздников распространилась и на другие страны мира.