Жившие в студенчестве в общежитии псковичи больше зарабатывают

09:31, 04 июля 2024, ПАИ

Псковичи с более высоким доходом (от 100 тысяч рублей в месяц), сделавшие хорошую карьеру, чаще других рассказывали, что провели молодость в общежитии, следует из данных опроса SuperJob.

В основном в общежитиях приходилось жить чаще мужчинам, чем женщинам.

70 % из тех, кто жил в общежитии во времена студенчества, в целом позитивно оценивает проведённые там годы: 30 % однозначно нравилось в общежитии, ещё 40 % – скорее нравилось.