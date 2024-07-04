Жившие в студенчестве в общежитии псковичи больше зарабатывают
Псковичи с более высоким доходом (от 100 тысяч рублей в месяц), сделавшие хорошую карьеру, чаще других рассказывали, что провели молодость в общежитии, следует из данных опроса SuperJob.
В основном в общежитиях приходилось жить чаще мужчинам, чем женщинам.
70 % из тех, кто жил в общежитии во времена студенчества, в целом позитивно оценивает проведённые там годы: 30 % однозначно нравилось в общежитии, ещё 40 % – скорее нравилось.
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