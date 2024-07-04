20 случаев кори зарегистрировали в Псковской области с начала года

09:22, 04 июля 2024, ПАИ

20 случаев кори зарегистрировали специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Один из случаев заболевания корью был зафиксирован на прошлой неделе.

Как отметили специалисты, в 70 % случаев корью заболевали непривитые дети.

Дальнейшее распространение кори удалось предотвратить.