20 случаев кори зарегистрировали в Псковской области с начала года
20 случаев кори зарегистрировали специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Один из случаев заболевания корью был зафиксирован на прошлой неделе.
Как отметили специалисты, в 70 % случаев корью заболевали непривитые дети.
Дальнейшее распространение кори удалось предотвратить.
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