Псковскому госслужащему присвоили звание заслуженного работника местного самоуправления России
Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоили заместителю главы администрации Печорского муниципального округа Светлане Жирновой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
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Фото: официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: официальный телеграм-канал Псковской области
Светлана Жирнова в числе первых муниципальных служащих, кто решением президента был удостоен почетного звания.
Награды вручал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Государственная награда за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу была вручена впервые за всю историю современной России.
Псковскому госслужащему присвоили звание заслуженного работника местного самоуправления России
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