Псковскому госслужащему присвоили звание заслуженного работника местного самоуправления России

10:16, 04 июля 2024, ПАИ

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоили заместителю главы администрации Печорского муниципального округа Светлане Жирновой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.



Фото: официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: официальный телеграм-канал Псковской области







Светлана Жирнова в числе первых муниципальных служащих, кто решением президента был удостоен почетного звания.

Награды вручал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Государственная награда за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу была вручена впервые за всю историю современной России.