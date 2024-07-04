Уникальные операции на лёгких проводят в Псковской областной больнице

10:44, 04 июля 2024, ПАИ

Уникальные для Псковской области операции на лёгких проводят в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Методика лечения называется видеоассистированная анатомическая резекция лёгкого. Метод заключается в удалении доли или сегмента лёгкого из минимального доступа – разреза длиной 3–5 сантиметров.

Метод используют для лечения в том числе злокачественных новообразований лёгких. Малая травматичность операции способствует более раннему восстановлению пациентов после вмешательства, отметили в комитете.

Псковская областная клиническая больница – единственное лечебное учреждение области, владеющее данной методикой лечения, заключили в региональном комитете по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что первые выпускники специальности «лечебное дело» в ПсковГУ получили дипломы. Из вуза выпустилось 70 специалистов-медиков, в том числе 34 иностранца из Индии, Египта, Туниса и других стран.